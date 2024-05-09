تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم الخميس 9 مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك 30 قرشاً، وسجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 47.48 جنيه

سعر البيع: 47.62 جنيه



سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سعر الشراء: 47.51 جنيه

سعر البيع: 47.61 جنيه



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 47.5 جنيه

سعر البيع: 47.6 جنيه



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 47.5 جنيه

سعر البيع: 47.6 جنيه



سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء: 47.5 جنيه

سعر البيع: 47.6 جنيه



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 47.77 جنيه

سعر البيع: 47.87 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الشراء: 47.5 جنيه

سعر البيع: 47.6 جنية