تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم الخميس 9 مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.
تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك 30 قرشاً، وسجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 47.48 جنيه
سعر البيع: 47.62 جنيه
سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر
سعر الشراء: 47.51 جنيه
سعر البيع: 47.61 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 47.5 جنيه
سعر البيع: 47.6 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 47.5 جنيه
سعر البيع: 47.6 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد
سعر الشراء: 47.5 جنيه
سعر البيع: 47.6 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 47.77 جنيه
سعر البيع: 47.87 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الشراء: 47.5 جنيه
سعر البيع: 47.6 جنية