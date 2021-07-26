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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر فى 24 ساعة ...نقل 194 أسرة من "عشش البلد" وتسكينهم في بديل العشوائيات برأس غارب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة البحر الأحمر خلال ال24ساعة الماضية عدد من الأحداث الهامة من أبرزها الانتهاء من نقل 194 أسرة من "عشش البلد" وتسكينهم في بديل العشوائيات برأس غارب واستمرار الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية بالقصير


وقد أعلن اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، استمرار نقل الأسر من المناطق ذات الخطورة الداهمة "عشش البلد"، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بمنطقة بديل العشوائيات "حي الروضة"، وإخلاء وإزالة المنازل خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة، مشيراً إلى أنه تم اليوم نقل عدد من الأسر ليصل إجمالي الأسر التي تم نقلهم إلى بديل العشوائيات 194 أسرة.

وأكد رئيس المدينة،  استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطورة الداهمة ( عشش البلد )، وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة (حى الروضة)، مشيراً الى أن تنفيذ الخطة العامة للدولة  يشمل القضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنة للمواطنين بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات

كما وجه أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتلبية طلباتهم بما لا يخالف قوانين الدولة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، أجرت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الأحد، الصيانة اللازمة للأعمدة والتأكد من عزلها وعدم وجود أي كابلات مكشوفة بمناطق "التوطين، والجرف، والطرق والكبارى".

وتشمل عملية الإنارة الجديدة بمدينة القصير، توصيل التيار الكهربائي لبعض المناطق بالتقسيمات الشمالية والإحلال والتجديد بمناطق الجرف والعدوة وتدعيم العديد من الشوارع الداخلية والمناطق المحرومة بالإضاءة

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر عمروحنفى أحداث

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