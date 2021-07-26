تفاصيل إجراء 30 عملية جراحية عاجلة لـ 30 طفلا ليبيا

قال محمد الشاذلي، المدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة بشمال أفريقيا، إن مؤسسة الابتسامة مصر تتواجد داخل 33 دولة على مستوى العالم والوطن العربي، موضحا: الموسسة تستهدف الوصول إلى الأطفال أصحاب العيوب الخلقة في الوجة لعلاجهم بالمجان.



وأضاف “محمد الشاذلي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المؤسسة تساهم في معالجة الأطفال في الوطن العربي خاصة داخل الدول التي تعاني من الحروب، مسترسلا: اليوم وصل 30 طفل ليبي لإجراء العمليات الجراحية لهم.



وأوضح أن العمليات سيتم إجراءها خلال 3 أيام فقط، مضيفا أن جامعة أسيوط استقبلت الأطفال وجاري تجهيزهم لإجراء العمليات.



استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط 30 طفلاً ليبياً بصحبة ذويهم وذلك في أول أيام انطلاق القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة عملية الابتسامة – مصر لعلاج العيوب الخلقية الخاصة بالأطفال المصابين بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومديرها التنفيذي الدكتور إيهاب فوزي ، والدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل والحروق بالجامعة والمدير الاقليمى لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية .

وأكد رئيس جامعة أسيوط على خالص ترحيبه بالأشقاء الليبيين مؤكداً تسخير كافة إمكانيات الجامعة من أجل توفير لهم أقصى درجات الرعاية خلال إقامتهم بأسيوط ، مؤكداً أن تلك القافلة تأتى تأكيداً على المستوى المتميز لأبناء الجامعة بصفة عامة وأساتذة كلية الطب بصفة خاصة ودورهم الفاعل فى تقديم خدمة علاجية متميزة ليس على مستوى شتى محافظات مصر فقط لكن على مستوى دول العالم العربي المحيط.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط فى تصريح له برسالة مؤسسة عملية الابتسامة – مصر ودورها الطبى الهام والمتخصص في مجال علاج العيوب الخلقية عند الأطفال المصابين بشق سقف الحلق والشفاه الأرنبية وهو ما كان دافعاً لإدارة الجامعة لتخصيص مقر خاص بها فى مركز علاج شق سقف الحلق بمستشفى الأطفال الجامعي.







