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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

حركة تنقلات محدودة لنواب المدن والمراكز بدمياط

صدى البلد

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم ٤٩٠ بشأن حركة تنقلات رؤساء ونواب الوحدات المحلية للقرى والمدن في محافظة دمياط.

وشمل القرار تكليف عصمت محمد الأطروش نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بدمياط لتتولي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لشئون القرى، وتكليف محمد عبد الرازق مرعي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور لتسيير أعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط ، وتكليف فايزة عبد الهادي فوده نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا لتسيير أعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضه التابعة لمركز فارسكور .

 

كما شمل القرار تكليف غادة محسن غنام نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط لتتولي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وتكليف محمد عبده محمد الباز نائب رئيس الوحدة المحلية لقرية السيالة التابعة لمركز دمياط ليتولي نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج التابعة لمركز دمياط.

كما شمل القرار تكليف غادة محسن غنام نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط لتتولي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وتكليف محمد عبده محمد الباز نائب رئيس الوحدة المحلية لقرية السيالة. 

كما تم الغاء تكليف ثروت السعيد طرية، نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط وعودته الي جهة عمله الاصلية.

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تنقلات نواب المدن نواب القري دمياط منال عوض محافظ دمياط

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