عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسلم حديثا ولم يتعلم العربية ولا حفظ القرآن فكيف يصلي؟ الأزهر يرد

أحد المصلين في الجامع
أحد المصلين في الجامع الأزهر

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "دخل الإسلام حديثا أحد الأشخاص ولا يتحدث العربية ولا يحفظ شيئا من القرآن نهائيا فكيف يصلي؟

أولادي مقصرون في الصلاة فماذا أفعل معهم؟ الإفتاء تجيب

أيهما أفضل.. الصلاة خلف زوجي وهو لا يعرف أحكام التجويد أم بمفردي بالأحكام؟

 

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، في البث المباشر للرد على اسئلة المتابعين، أن الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا في مثل هذه الحالات يجوز له في الصلاة أن يذكر الله بما يساوي عدد حروف الفاتحة، فمن السهل أن نعلمه الله أكبر أو لا إله إلا الله.

 

وأشار إلى أن هذه المسألة خاصة بالنسبة لمن لا يتعلم العربية، ولم يحفظ القرآن ويصعب عليه ذلك.

 

قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة؟

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الذي يقرأه المصلي في الصلاة إما أن يكون في الفاتحة أو سواها.

 

وأشار إلى أن الخطأ في قراءة الفاتحة إذا كان يغير معناها فحينئذ لا تسجد للسهو ولكن تعيد الفاتحة ولو أنهيت الصلاة فيجب إعادة الصلاة، منوها أن الخطأ في السورة ما عدا الفاتحة فلا سجود للسهو فيها.

قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام
 

حكم عدم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

قال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من يصلي جماعة خلف الإمام ليس واجبًا أن يقرأ الفاتحة، لو صلي ولم يقرأ فصلاته صحيحة.

 

وأضاف: من أخذ بقول أبي حنيفة والمالكية ولم يقرأ في صلاة الجماعة صحيحة  صلاته ولا شيء فيه، يقول الفقهاء من ابتلي بشئ من الخلاف فليقلد من أجازة.

حكم الصلاة خلف إمام جالس

 

أفاد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف.

 

وأبان «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للإمام أن يصلي جالسًا وماذا يفعل المصلون؟»، عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسمي بـ «فيسبوك» أن ذلك جائز له إذا وجد ما يمنعه عن الوقوف؛ فيصلي على كرسي وما شابهه.

 

وتابع أمين الفتوى: "أما المأمومون يصلون على حالتهم كما هم أصحاء قيامًا وقعودًا وسجودًا متابعين الإمام في جميع ما يفعله".

الأزهر العربية القرآن قراءة القران الصلاة

ترشيحاتنا

بعد موافقة البرلمان.. إلقاء المخلفات في المياه يعرضك لعقوبة صارمة

سكاي سبورتس تؤكد انتقال فاران لـ مانشستر يونايتد

فرفشني يا ببلاوي.. حكاية سيارة 128 مع محمد هنيدي | صور

أخبار السيارات| مزاد سيارات حوادث جديد.. شيري تفوز بجائزة أكثر السيارات الصينية شعبية في روسيا.. تخفيضات جديدة على شانجان موديلات 2021

أسلم حديثا ولم يتعلم العربية ولا حفظ القرآن فكيف يصلي؟ الأزهر يرد

السيسي يوجه بتطوير منظومة المدارس الصناعية ورفع قدرات العاملين بها.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

طفلة تقتل والدها.. مباحث الوادي الجديد تكشف غموض جثة مزارع بالخارجة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

مفاجآت وكواليس وصور.. القصة الكاملة لمقتل راقصة التجمع وعلاقة « لورديانا » بالقضية

التربية والتعليم: 9 أكتوبر.. بدء العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

فيديو

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ