أسلم حديثا ولم يتعلم العربية ولا حفظ القرآن فكيف يصلي؟ الأزهر يرد

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "دخل الإسلام حديثا أحد الأشخاص ولا يتحدث العربية ولا يحفظ شيئا من القرآن نهائيا فكيف يصلي؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، في البث المباشر للرد على اسئلة المتابعين، أن الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا في مثل هذه الحالات يجوز له في الصلاة أن يذكر الله بما يساوي عدد حروف الفاتحة، فمن السهل أن نعلمه الله أكبر أو لا إله إلا الله.

وأشار إلى أن هذه المسألة خاصة بالنسبة لمن لا يتعلم العربية، ولم يحفظ القرآن ويصعب عليه ذلك.

قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الذي يقرأه المصلي في الصلاة إما أن يكون في الفاتحة أو سواها.

وأشار إلى أن الخطأ في قراءة الفاتحة إذا كان يغير معناها فحينئذ لا تسجد للسهو ولكن تعيد الفاتحة ولو أنهيت الصلاة فيجب إعادة الصلاة، منوها أن الخطأ في السورة ما عدا الفاتحة فلا سجود للسهو فيها.

قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام



حكم عدم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من يصلي جماعة خلف الإمام ليس واجبًا أن يقرأ الفاتحة، لو صلي ولم يقرأ فصلاته صحيحة.

وأضاف: من أخذ بقول أبي حنيفة والمالكية ولم يقرأ في صلاة الجماعة صحيحة صلاته ولا شيء فيه، يقول الفقهاء من ابتلي بشئ من الخلاف فليقلد من أجازة.

حكم الصلاة خلف إمام جالس

أفاد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف.

وأبان «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للإمام أن يصلي جالسًا وماذا يفعل المصلون؟»، عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسمي بـ «فيسبوك» أن ذلك جائز له إذا وجد ما يمنعه عن الوقوف؛ فيصلي على كرسي وما شابهه.

وتابع أمين الفتوى: "أما المأمومون يصلون على حالتهم كما هم أصحاء قيامًا وقعودًا وسجودًا متابعين الإمام في جميع ما يفعله".