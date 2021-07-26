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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

٢٣٥ درجة.. النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام في دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ من مجموع ٢٤٠ درجة إلى ٢٣٥ درجة.

 

كما إعتمدت "المحافظ" تنسيق القبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية بحد أدنى ٢١٠ درجات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة.

 

وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها.

 

وأشار الى أنه بالنسبة لقبول الطلاب بالفصول المسائية للخدمات التعليمية الحكومية سيتم ترتيبهم ترتيب تنازلى حسب المجموع وذلك تيسيرا على أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى و الاجتماعى.

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