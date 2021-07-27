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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا يحيى تتألق في تقديم حفل جدة تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية

الإعلامية دينا يحيي
الإعلامية دينا يحيي

تألقت الإعلامية دينا يحيي في جده  بتقديمها حفلات صيف جده بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات الترفيه بالمملكة تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم الشركة السعودية بنش مارك.

 

وظهرت دينا على المسرح بتقديم الحفل وبدأت بشكر الجمهور السعودي والمنظمين وهيئه الترفيه السعودية، ثم استكملت تقديم ظهور نجوم الحفل  الفنانة انغام والنجم تامر عاشور والمطرب الصاعد محمد الشرنوبي .


وكان حضور دينا على المسرح لافت للانتباه بتألقها وتفاعل الجمهور السعودي معها بالتصفيق المستمر لها  خلال تقديمها للحفل وللنجوم، وقد ظهرت بفستان اسود أنيق ومكياج ناعم وإطلاله جميله حالمة.

يذكر أن الإعلامية دينا يحيي عملت في العديد من القنوات المتميزة مثل أم بي سى مصر والمحور ودى أم سى، كما قدمت العديد من الاحتفاليات والفعاليات الدولية فى العديد من الدول العربية، كما كرمتها دوله الكويت كأفضل إعلاميه عربيه.

وقدمت جلسات مؤتمر الشباب العالمي لسنوات متعددة، وتميزت بإدارة الجلسات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اثنى على أدائها ووجه لها الشكر أمام الحضور على حسن إدارتها للجلسات بحسم و احترافيه.

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