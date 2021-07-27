عقب شهر من الحادث.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى بفلوريدا لـ98 قتيلا

أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا انهيار المبنى السكني في ولاية فلوريدا الأمريكية، الشهر الماضي، إلى 98 شخصا.

وقالت دانييلا ليفين كافا، رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد الأمريكية، إنه تم انتشال جثمان آخر شخص مُدرج في عداد المفقودين، بعد انهيار البرج سكني قرب ميامي الشهر الماضي، وتحديد هويته؛ لتصل الحصيلة النهائية المؤكدة للقتلى إلى 98، وفق ما نقلته “رويترز”.

وكان المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، قد انهار صباح يوم 24 يونيو الماضي.

وفي أثناء الانهيار؛ كان هذا المبنى يخضع لإصلاحات، بعد مراجعة أجريت عام 2018، ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وقالت السلطات الأمريكية، إن حوالي نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وقد تم هدم بقايا المبنى في نهاية الأسبوع.

كما زار الرئيس الأمريكي جو بايدن، موقع انهيار المبنى السكني بولاية فلوريدا الأمريكية.