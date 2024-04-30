أخبار الفن.. خطوبة رامي عاشور وملك الشواربي.. ومنة فضالي تتحدث عن سر رفضها لتجميد البويضات

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الإخبار العالمية والمحلية الهامه عن رامي عاشور وأشرف زكي:

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين لصدي البلد خلال حفل تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي أقيم بالمسرح القومي، وأقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي "تحدثت من قلبي في الفيلم التسجيلي الذي عرض عن مسيرة الراحل، وهذا الفيلم كان قاسي

في حفل عائلي صغير، احتفل الفنان و بطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور بخطبته على ملك الشواربي.

استمرت وزارة الثقافة فى تقديم فعالياتها المتميزة حيث أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة أعياد الربيع و أحياه النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى .