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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

شاهد.. محافظ دمياط تفتتح موقفي شطا وعزب النهضة

صدى البلد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة افتتاحية، لموقفي سيارات الأجرة بمنطقتي شطا وعزب النهضة المنشأين مؤخرًا ضمن مخطط المحافظة لإقامة مواقف حضارية وتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مواقف خارج الكتلة السكنية ، حيث رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وقد افتتحت "محافظ دمياط" موقف سيارات الأجرة بشطا والذى سيتم نقل مواقف المحافظات إليه: "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية و السويس"، ويقع الموقف على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع ويسع ما يقرب من ١٥٠ سيارة، كما تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير، حيث يتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات ومسجدا وكافيتريا ودورتى مياه للسيدات والرجال ومقرا إداريا ، كما تم إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالموقف ورصفه بالبلاطات الخرسانية وإنارته.

وخلال افتتاحها لموقف سيارات الأجرة بعزب النهضة الذى يقع على مساحة ١ فدان وسيتم نقل بعض المواقف الداخلية والخارجية اليه "فارسكور، الروضة، الزرقا، المنصورة شرق و المنزلة ".

 

 ذكرت "المحافظ" أن المحافظة قد نجحت فى استرداد أرض الموقف بعد إزالة التعديات التى كانت عليها، وتنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث أشارت إلى أن الموقف الجديد يسع ١٨٦ سيارة ويتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون وبالوعات صرف مياه الأمطار ودورتى مياه للسيدات والرجال وكافيتريا، كما تم رصفه وتخطيطه وإنارته .

ووجهت" المحافظ "تعليماتها الى إدارة المواقف بوضع لافتة واضحة على واجهتى الموقفين بها خطوط السيارات و توفير عمالة للقيام بأعمال النظافة الدورية، موجهة بتقديم تقرير يتضمن مقترحات تزويد الموقفين ببوابات إلكترونية وأنظمة مراقبة.

وأكدت "محافظ دمياط" أن مخطط إنشاء مواقف حضارية يُعد ركيزة أساسية لاستكمال محاور خطة التنسيق الحضارى والتطوير التى تشهدها مناطق مختلفة من مدينة دمياط و لتخفيف التكدس داخليا.

 

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محافظة دمياط الدكتورة منال عوض موقف سيارات شطا عزب النهضة سرفيس

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