وكيل مشروعات النواب تطالب بضرورة وضع آلية لتصنيف العمالة المنتظمة والموسمية

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة القوى العاملة ، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، خطوة ممتازة، مشيدة بدمج الإقتصاد غير الرسمي فى الإقتصاد الرسمي للدولة ، ودمج العمالة المؤقتة ودخولها تحت مظلة الضمان الإجتماعي .

وأشارت"أبو السعد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة تحديد و وضع آلية لتلك الفئة، متسائلة:" كيف نضمن العمالة الموسمية غير المنتظمة، وكيف نقوم بوضعهم تحت مظلة التأمين الإجتماعي دون فحص؟ إلا إذا كان هناك تقنين بوضع تشريعي، ويكتب فى البطاقة الشخصية عمالة موسمية ، وبالتالي يكون له تأمين دائم وليس مؤقتا.

واستطردت: ناس كتيرة جدا تم ضمهم لمظلة تأمين العمالة غير المنتظمة ، للانتفاع بالـ 500 جنيه التى تم صرفها ، مطالبة بضرورة وضع آلية لتصنيف العمالة المنتظمة والموسمية على حد السواء.

جاء ذلك بعد أن كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.



وقال محمد سعفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الاثنين إنه توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أنه على الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين ومنها العمالة غير المنتظمة.

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن توقيع هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه لأنه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا، لافتا إلى أن ذلك كجزء بسيط يُقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.



وأكمل محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم على مستوى الجمهورية حتى اليوم، نعمل على توعية العمال بأهميته الاشتراك في التأمين، مستدركا أنه نقوم بعمل برامج توعوية وتعريفية لـ مميزات النظام التأميني.



وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الباعة الجائلين سيدخلون في هذه المنظومة، وخلال فترة وجيزة سيتم تغطية أكبر عدد ممكن منهم، لافتا إلى أنه 10 مليون عمالة غير منتظم يدخلون في المنظومة.