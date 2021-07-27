عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والتأمين الاجتماعي.. محمد سعفان يكشف التفاصيل

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.


وقال محمد سعفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين إنه توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أنه على الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين ومنها العمالة غير المنتظمة.

 

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن توقيع هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه لأنه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا، لافتا إلى أن ذلك كجزء بسيط يُقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.


وأكمل محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم على مستوى الجمهورية حتى اليوم، نعمل على توعية العمال بأهميته الاشتراك في التأمين، مستدركا أنه نقوم بعمل برامج توعوية وتعريفية لـ مميزات النظام التأميني.


وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الباعة الجائلين سيدخلون في هذه المنظومة، وخلال فترة وجيزة سيتم تغطية أكبر عدد ممكن منهم، لافتا إلى أنه 10 مليون عمالة غير منتظم يدخلون في المنظومة.

 

محمد سعفان بروتوكول تعاون القوى العاملة

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: استئناف الدورات التدريبية للفتيات على الخياطة بمركز الخارجة

ترشيحاتنا

خاص | بالسكرين شوت.. "سما" تكشف تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها وسبب نشرها للفيديو

الأولى من نوعها في العالم.. الصين تدشن أول سفينة علمية ذكية

والد هداية ملاك يكشف عن رسالته لها قبل التتويج بـ برونزية التايكوندو.. فيديو

بسبب المصايف.. تامر أمين يوجه رسالة نارية لـ أهالي الإسكندرية

كيف وصلت تونس إلى هنا.. لماذا انفجر الرئيس والشعب في وجه الإرهابية؟

أهم الأخبار الدينية| الأزهر يبث الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة.. ورئيس الجامعة يكرم طارق شوقي وعبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ