بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والتأمين الاجتماعي.. محمد سعفان يكشف التفاصيل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.



وقال محمد سعفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين إنه توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أنه على الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين ومنها العمالة غير المنتظمة.

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن توقيع هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه لأنه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا، لافتا إلى أن ذلك كجزء بسيط يُقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.



وأكمل محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم على مستوى الجمهورية حتى اليوم، نعمل على توعية العمال بأهميته الاشتراك في التأمين، مستدركا أنه نقوم بعمل برامج توعوية وتعريفية لـ مميزات النظام التأميني.



وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الباعة الجائلين سيدخلون في هذه المنظومة، وخلال فترة وجيزة سيتم تغطية أكبر عدد ممكن منهم، لافتا إلى أنه 10 مليون عمالة غير منتظم يدخلون في المنظومة.