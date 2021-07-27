إزالة 10تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المنيا وديرمواس

تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة.



من جانبها ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 8 حالات تعدى على أراضى زراعية وأراضي أملاك دولة، حيث تم عمل إزالة فورية لأربع حالات تعدي بالبناء علي أراضى أملاك دولة بقرية 8 التابعة للوحدة المحلية لقرية طول الخيل علي مساحة 210 متر، وإزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بالوحدة المحلية لقرية دمشير، الأولي عبارة عن سور علي مساحة 7 امتار داخل الكتلة السكنية والحالة الثانية فك شدة خشبية أعمدة شدة خشبية علي مساحة 70 متر وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة، وفى الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تم إزالة حالتى تعدى الأولى بصفط الخمار بمساحة 100 متر والثانية بدمشاو هاشم بمساحة 60متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتي تعدي في المهد، بقرية بنى حرام على مساحة 180 متر مخالفة للقانون 119 لسنة 2008، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي جهود الوحدات المحلية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، ورفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وصيانة أعمدة الإنارة، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة وتراكمات القمامة، وأسفرت عن رفع 80 طن من المخلفات الصلبة من حي غرب مدينة المنيا، وقريتى البرجاية ونزلة حسين، بالإضافة إلى حملة نظافة مكثفة ورفع الأتربة وبقايا تقليم الأشجار بكورنيش النيل بنطاق حي وسط المدينة، كما تم تركيب وصيانة 22 كشاف ولمبة ليد بطرق وقرية نزلة حسين، وفى قرية بنى محمد سلطان تم تركيب عدد١٠عشرة كشاف ليد وإصلاح وصيانة 20 كشاف بالطريق الدائرى ، كما تم عمل صيانة شاملة بطريق عزبة محجوب وعزبة سرير وعزبة أبو بريدعه .

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقرية شوشة، وحي جنوب سمالوط، وتطهير مقلب الريفية وأبو زهران وشارع ناصر والمحكمة، كما تم رفع ما يقرب من 50 طن من مقلب الوسيط للمدفن الصحي للصحراوي الشرقي حفاظا على المظهر العام وانتشار الاوبئه والأمراض، وكذلك تم رفع مقلب الشيخ احمد بحي غرب سمالوط .

وواصلت الوحدة المحلية لمركزي العدوة و بنى مزار، حملاتها في رفع تراكمات القمامة والنظافة العامة حفاظا على صحة المواطنين، حيث تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية لقرية بني صامت علي جانبي الطريق ابتداء من طريق رأس غارب إلي كوبري البحر، كما رفعت الوحدة المحلية بأبوجرج مايقرب من 8 قلابات من المخلفات الصلبة من نقاط تجميع القمامة ، ورفع الحشائش والنباتات بالطريق الدائري .