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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقدمة من صندوق التنمية المحلية

محافظ المنيا يسلم 124 مشروعا تنمويا للمرأة المعيلة والشباب

محافظ المنيا يسلم
محافظ المنيا يسلم مشروعات

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم 124 مشروعا تنمويا ، لعدد من السيدات المعيلات والشباب ، بإجمالي 975 الف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية ، وذلك بحضور وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

 

استمع المحافظ خلال اللقاء لمشاكل وطلبات عدد من الحضور من قري ومراكز المحافظة التسع ، حيث أكد أن تلك المشروعات ، تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 5 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

 

من جانبها، قالت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، إنه تم تسليم 124 مشروعا تنمويا متنوعا لهذا الشهر، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

 

وأشارت إلى أن المشروعات التي يمولها صندوق التنمية المحلية ، تأتى في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف الي 50 الف جنيه.

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