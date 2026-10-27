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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم إدريسا تيام

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف مصدر خاص داخل نادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع إدريسا تيام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ذئاب الجبل، خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر بأن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع إدريسا تيام، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات مباشرة بين الطرفين حتى الآن، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى داخل مصر وخارجها.

وأكد المصدر بان نادي المقاولون العرب اكد : «الأهلي لم يتحدث معنا بصفة رسمية ولم تحدث مفاوضات، ويوجد حديث من أندية في مصر وخارجها».

ويأتي هذا في إطار تحركات الأهلي المرتقبة لتدعيم صفوفه، بينما يواصل المقاولون العرب العمل على تجهيز لاعبيه للاستحقاقات المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب

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