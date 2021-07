كل ما تريد معرفته عنNo Time to Die قبل طرحه أكتوبر المقبل

قررت الشركة المنتجة لـ فيلم No Time to Die طرحة فى دور العرض السينمائي أكتوبر المقبل، بعد عدة تأجيلات تَعرض لها الفيلم خلال الفترة الماضية، جراء جائحة كورونا.

وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم No Time to Die فيديو تُروجى للفيلم من جديد ، حيث حقق نسب مشاهدة عالية.

تفاصيل الفيلم :

فيلم No Time to Die من بطولة دانيا كريج، رامي مالك، ليا سيدو، ناعومي هاريس، آنا دي أر ماس، لاشانا لونش، رالف فاينس، بن ويشا، جيفري رايت، ومن إخراج كارى جوجى فوكوناجا.

وتدور احداث فيلم No Time to Die ، حول البطل البطل بوند الذى يبحث السلام النفسى بعدما ترك العمل ، الى ان يظهر صديقه القديم من وكالة المخابرات المركزية طالباً المساعدة ، ليقود ذلك بوند إلى درب شرير لا يعرف نهايته .

وحسب صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن بطل فيلم No Time to Die دانيال كريج يخطط لعمل جولة عالمية للترويج لفيلمه الأخير في سلسلة جيمس بوند.