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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ما تريد معرفته عنNo Time to Die قبل طرحه أكتوبر المقبل

دانيا كريج بطل الفيلم
دانيا كريج بطل الفيلم

قررت الشركة المنتجة لـ فيلم No Time to Die  طرحة فى دور العرض السينمائي أكتوبر المقبل، بعد عدة تأجيلات تَعرض لها الفيلم خلال الفترة الماضية، جراء جائحة كورونا.

 

وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم No Time to Die  فيديو تُروجى للفيلم من جديد ، حيث حقق نسب مشاهدة عالية.

 

تفاصيل الفيلم : 

فيلم No Time to Die من بطولة دانيا كريج، رامي مالك، ليا سيدو، ناعومي هاريس، آنا دي أر ماس، لاشانا لونش، رالف فاينس، بن ويشا، جيفري رايت، ومن إخراج كارى جوجى فوكوناجا.

 

وتدور احداث فيلم No Time to Die ، حول البطل البطل بوند الذى يبحث السلام النفسى بعدما ترك العمل ،  الى ان  يظهر صديقه القديم من وكالة المخابرات المركزية طالباً المساعدة ، ليقود ذلك بوند إلى درب شرير لا يعرف نهايته .

 

وحسب صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن بطل فيلم No Time to Die  دانيال كريج   يخطط لعمل جولة عالمية للترويج لفيلمه الأخير في سلسلة جيمس بوند.

فيلم No Time to Die رامي مالك المصرى رامى مالك دانيا كريج موعد عرض No Time to Die

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