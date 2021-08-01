غدا.. حفل هشام خرما على مسرح النافورة بدار الأوبرا

يقدم الموسيقار هشام خرما حفلاً فى الثامنة مساء غدا الإثنين 2 أغسطس على مسرح النافورة بالاوبرا.

يتضمن برنامج حفل هشام خرما نخبة من مؤلفاته الخاصة التى تمزج بين الطابع الشرقى والألوان الفنية الغربية برؤية عصرية متطورة منها وادى الملوك ، الرحلة الاولى ، أرابيسك ، لحن الغروب وغيرها .

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي ، قدم العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف الاماكن الثقافية ، وضع العديد من الالحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين منهم هشام الجخ ، هاني عادل وبشرى.

أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الابداعية هما اليقين وكن وسبقهما بالبوم ارابيسك الذى تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى.

هشام خرما وفيلم تعالوا مصر

أكد الموسيقار هشام خرما، المؤلف الموسيقي لفيلم "تعالوا مصر"، أن الموسيقى أصبحت جزءا للتعبير عن التاريخ، وعشنا تحديا لإيصال تاريخنا في آلة أصوات عصرية لتتماشي مع موكب المومياوات الملكية، قائلا "أخدنا شهر ونص لتحديد العمل والموسيقى به".

وأضاف هشام خرما، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تاريخنا واستكشافاتنا الأثرية وحرية الأديان كانت إلهاما لي في اختيار الموسيقى الخاصة بفيلم "تعالوا مصر"، مشددًا على أن العمل به بصمة وفخر كبير بالملوك وبالمشاركة في العمل.

وتابع، أن قد تم عرض فيلم "تعالوا مصر" في احتفالية نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة اليوم، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.