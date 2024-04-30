الحكومة تعقد مؤتمر أعمال مشترك مع بيلاروسيا لزيادة التجارة بين البلدين

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنظيره البيلاروسي لافتا إلى أنه أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي لمصر لتعزيز علاقات في كافة المجالات.

وأضاف مدبولي- في مؤتمر صحفي- أن مصر تتطلع لاستمرار العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياحة والصناعية والزراعية وأن هذا يساهم في التصنيع المشترك في مجال المعدات الزراعية.

وتابع مدبولي أن الحكومة تتطلع لعقد مؤتمر رجال الأعمال المشترك الذي سيعقد اليوم، لمناقشة المزيد من التعاون في السياحة والصناعة والزراعة وذلك لزيادة المعدلات التجارية بين البلدين.

وأشار مدبولي، أنه تم عقد مباحثات اليوم وتطرقت لحل مشكلات وتحديات زيادة التبادل التجاري في الصناعة الثقيلة وصناعة الدواء ومعالجة المياه وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي.