مؤشر داو جونز يرتفع أكثر من 100 نقطة وسهم تسلا بنسبة 15%

تأرجحت الأسهم الأمريكية في تداولات وول ستريت، نهاراً قبل أن تقفل على ارتفاع جماعي مع استعداد المتداولين لأسبوع تهيمن عليه أرباح الشركات واجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي.

وقبل الإغلاق، أضاف مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب0.1% لكل منهما. فيما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 98 نقطة أو 0.3%.

مع الاستعداد لجولة جني أرباح المستثمرون وبانتظار اجتماع الفيدرالي الأمريكي، شهدت التداولات موجات رح وتراجع في نفس الوقت.

وقفزت أسهم Tesla بأكثر من 14% بعد التغلب على عقبة رئيسية أمام تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة في الصين.

ارتفع سهم Apple حوالي 3% في أعقاب الترقية الصعودية من شركة الاستثمار بيرنشتاين. لكن هذه المكاسب تم تخفيفها مع نظيرتها لشركات التكنولوجيا الكبرى Microsoft وAlphabet وNvidia التي تم تداول جميعها على انخفاض.

ومع تحركات يوم الاثنين، من المتوقع أن ينهي مؤشر داو جونز شهر أبريل منخفضاً بنسبة 4% تقريباً. يستعد كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب لإنهاء شهر التداول، بنسبة 3% تقريباً في المنطقة الحمراء.

في السياق، قال كبير الاستراتيجيين الفنيين في تقرير Blue Chip Daily Trend Report لاري تنتاريلي: "ما زلنا في مرحلة التراجع هذه. ولكن، أعتقد... أن الأمر سوف يتبين أنه مجرد انسحاب. لا أعتقد أن هذا تغيير في الاتجاه".

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي الأمريكي إعلانه الأخير بشأن سعر الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين . في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي تكلفة الاقتراض دون تغيير، سيظل المستثمرون يراقبون عن كثب المؤتمر الصحفي بعد الإعلان مع الرئيس جيروم باول.