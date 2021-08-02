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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير مغربي: 54 فريقا سيشاركون في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حتى الآن

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية مغربية، أمس الأحد، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن قائمة الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسب موقع "البطولة" المغربي، كشف عن 54 فريقا من 42 دولة سيشاركون في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حتى الآن.

ووصلت إلى الكاف من قبل الاتحادات أسماء الفرق المشاركة في المسابقات القارية لموسم 2021-2022، في انتظار اتحادات أخرى لم تُراسله حتى الآن حول أسماء الفرق التي ستمثلها.

وجاءت القائمة كالاتي

وفي سياقا آخر، أكد مايكل “ديساكي”، مدير بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أن هناك وفد من الكاف جاء لفحص الفنادق والملاعب والبنية التحتية.


وقال ديساكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك وفدا من الكاف جاء إلى الكاميرون لعمل فحوصات على الفنادق والملاعب والبنية التحتية وكل شيء يسير بشكل جيد، الانطباع كان جيدا والدعوات وحسم الكونجرس سيظهر خلال الفترة المقبلة، الكل مستعد لإقامة البطولة في يناير المقبل".


وأضاف: "نملك خبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية، استضفنا بطولات سابقة إفريقية ونعد أن البطولة تكون الأفضل من حيث التنظيم".


وأتم: "الكاف أرسل لنا شرح تفصيلي عن كل شيء بخصوص الأمور الطبية وجاهزون لتنفيذ البروتوكول الطبي".

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