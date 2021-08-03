عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن المنيا وجهاز تنمية المشروعات ينظمان دورات تدريبية عنوان إبدأ مشروعك

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية لمستقبل وطن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة المنيا، أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، دورة تدريبية  بمقر أمانة الحزب بمركز العدوة بعنوان (مشروعك بدايته فكرة .. ابدا مشروعك)، للشباب من الجنسين بحضور نخبة من المدربين المعتمدين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 وتستمر الدورة حتى 5 أغسطس الجاري ، وذلك بغرض مساعدة المشاركين  على التعرف على أسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى، وإدارة المشروع، والمحاسبات المالية، لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة، كذلك تعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع وكيفية التسويق .


يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة وتقديم كافة أوجه الدعم للشباب وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع وانطلاقاً من برتوكول التعاون بين الحزب  وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام. 

المنيا مستقبل وطن المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات حزب مستقبل وطن دراسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مؤسسات الدولة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توجيهات المحاسب

موضوعات متعلقة

عقب انقلاب سيارة نقل أسئلة الجيولوجيا.. تعويض من محافظ المنيا للطلاب

ترشيحاتنا

تعيين مى فريد مستشارًا لـ «التأمين الصحى الشامل»

سب وإهانة.. معلمة بالمعاش تروي معاناتها في صرف علاجها من التأمين الصحي في قنا| شاهد

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض

الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات.. اليوم

تسريبات جديدة تكشف التغييرات بساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4

بعد تنصيبه رسميًا.. أول تصريحات الرئيس الإيراني الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

النقد الدولي يوافق على تخصيص ٦٥٠ مليار دولار لدعم الاقتصاد العالمي

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

اليوم.. طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ