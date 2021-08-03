مستقبل وطن المنيا وجهاز تنمية المشروعات ينظمان دورات تدريبية عنوان إبدأ مشروعك

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة المنيا، أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، دورة تدريبية بمقر أمانة الحزب بمركز العدوة بعنوان (مشروعك بدايته فكرة .. ابدا مشروعك)، للشباب من الجنسين بحضور نخبة من المدربين المعتمدين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتستمر الدورة حتى 5 أغسطس الجاري ، وذلك بغرض مساعدة المشاركين على التعرف على أسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى، وإدارة المشروع، والمحاسبات المالية، لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة، كذلك تعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع وكيفية التسويق .



يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة وتقديم كافة أوجه الدعم للشباب وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع وانطلاقاً من برتوكول التعاون بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.