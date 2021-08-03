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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: أكثر من 70% من سكان الدولة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

أعلنت الصحة الإماراتية اليوم، الثلاثاء، أن أكثر من 70% من سكان الدولة قد انتهوا من تلقي جرعتي لقاح كورونا؛ وذلك تماشيا مع خطة الوزارة.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21025 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 16832021 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 170.19 جرعة لكل 100 شخص.

وبنسبة 79.04% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 70.69% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

لا تزال الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميا في توزيع الجرعات اليومية للقاحات المضادة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الانين، عن التسجيل الطارئ للقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا، للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" جاء ذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.


ويأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة فيروس كورونا، وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

ومنذ تفشي الفيروس في البلاد، سجلت الإمارات  683,914 حالة إصابة و1956 وفاة.

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