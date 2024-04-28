برلمانية: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يُعدّ خطوة هامة في مسيرة مصر نحو التحول الرقمي ، وسيُساهم المركز في توفير خدمات حكومية ذكية للمواطنين، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن المركز سيُساهم المركز في تحسين كفاءة العمل الحكومي، من خلال أتمتة العديد من المهام وتقليل الاعتماد على الورق.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المركز يستهدف تعزيز الأمن السيبراني للبيانات الحكومية ، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال توفير بينة تحتية متطورة للخدمات الرقمية.

وأكدت النائبة منال نصر، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية سيلعب دورًا هامًا في دعم الدولة المصرية، حيث يعمل على دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال الرقمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المركز سيُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات حكومية أفضل، فضلا عن تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي.

ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.