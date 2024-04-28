البحيرة.. توريد 35623.5 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.

وقالت “بلبع” إن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر جميع الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأضافت نائب محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 35623.5 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم جميع الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

جدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيه، ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 1950 جنيها للإردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب، ويحصل المزارعون والموردون على مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد.