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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري يكشف عن فضل حفر ابار المياه

صدى البلد

كشف الشيخ محمد رمضان من علماء الأزهر الشريف، عن فضل حفر بئر الماء، مؤكدا أنه له فضل عظيم.


وأضاف  الشيخ محمد رمضان،  خلال تصريحات تلفزيوينة، أن كل من يحفر بئر ماء يكون له بئر في الجنة، متابعا أن من يحتاج للماء هو أحوج الناس للصدقة.

 

و عرضت الإعلامية نشوى مصطفى، تقرير مصورا عن حفر آبار الماء في صحراء منطقة براني في محافظة مطروح وحفر 150 بئر لمؤسسة نبض الحياة.


وأوضح التقرير، أنه كان هناك أزمة ماء في صحراء براني بمحافظة مرسى مطروح، بشكل كبير وكان المواطنون يسافرون مسافات كبيرة للحصول على الماء.


وقال أحمد الدسوقي أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة، هى مؤسسة خيرية من الألف إلى الياء، وأن المؤسسة تتعامل بـ مصداقية وثقة.

وأضاف  أحمد الدسوقي : هناك إتقان للعمل الذى يقدم من المؤسسة، وأن 90% من الأعمال بالمؤسسة تكون بشأن سقي الماء".

ولفت إلى أن المؤسسة بها حملات كثيرة  تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل  بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح"  تكلفة وصلة المياه  لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الاولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه ".

وتابع أحمد الدسوقي :" هناك تضامن وتكامل وتنسيق مستمر مع الدولة ومؤسسة نبض الحياة من أجل ايصال المياه الى المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية ".

وأكمل أحمد الدسوقي :" هناك مشروعات وصلات مياه في مختلف محافظات الجمهورية من  الجيزة  وحتى أسوان، كما يتم فتح آبار في مرسى مطروح".

ولفت أحمد الدسوقي :"  عندما سئل الرسول عن أعقل الناس في الحياة، قال الرسول محمد  أكثرهم للموت ذكرا  وأشدهم له استعدادا، وعندما يعرف الإنسان مصيره لا يفسد في الأرض ويكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ، ومنها المشاركة في حملة سقيا الماء والتعاون مع مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها".

محمد رمضان الازهر الشريف بئر الماء

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