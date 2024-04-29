الصين تعقد القمة العالمية الثالثة لتعزيز التجارة والاستثمار في مايو المقبل

ستعقد القمة العالمية الثالثة لتعزيز التجارة والاستثمار لعام 2024 في بكين يوم 13 مايو، حسبما أفاد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية يوم الأحد.

وقالت تشاو بينغ المتحدثة باسم المجلس في تصريحات صحفية إن نحو 34 دولة ومنطقة و159 مؤسسة أجنبية سجلوا لحضور القمة العالمية الثالثة لتعزيز التجارة والاستثمار لعام 2024

وأضافت تشاو أنه من بين هؤلاء الأشخاص رؤساء منظمات دولية ومؤسسات اقتصادية، مثل ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد، ورؤساء غرف تجارية وجمعيات تجارية ومنشآت لتعزيز التجارة، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من شركات تسلا ووول مارت وشركات أخرى مدرجة على قائمة فورتشن 500.

تعزيز المناقشات بين قادة الأعمال

واستطردت أن قمة هذا العام ستعمل على تعزيز المناقشات بين قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بشأن تسهيل سلاسل الإمداد، وزيادة التبادلات بين رواد الأعمال من الولايات المتحدة والصين لتحويل "رؤية سان فرانسيسكو" إلى واقع، من بين قضايا أخرى.