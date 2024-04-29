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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على رفح

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنزال المدنية في مدينة رفح اليوم الاثنين، مما أدي إلى سقوط عشرات القتلي والجراي من المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع حوالي 19 شهيد جراء القصف الإسرائيلي العنيف على المنازل المدنية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وجاءت اسماء الشهداء كالتالي:

1. أحمد معروف علي الخطيب، 23 عاماً
2. ندي معروف علي الخطيب، 19 عاماً
3. طفلة/عائشة معروف علي الخطيب، 12 عاماً
4. فايزة حسين عبد الله أبو طه، 64 عاماً
5. ناجي أحمد شاكر أبو طه، 49 عاماً
6. اسماء سليم أحمد أبو طه، 45 عاماً
7. حسام ناجي أحمد أبو طه، 27 عاماً
8. حازم محمد سالم أبو طه، 26 عاماً
9. براءه ناجي أحمد أبو طه، 18 عاماً
10. طفلة/هدي ناجي أحمد أبو طه، 12 عاماٌ
11. طفلة/زينة ناجي أحمد أبو طه، 9 أعوام
12. طفل/ضيف الله محمد سليم أبو طه، عاماً واحدا
13. محمود حسن محمود الخواجة، 32 عاماً
14. نضال أحمد هاشم الشاويش، 62 عاماً
15. حنان علي توفيق الشاويش (أبو كويك)، 53 عاماً
16. مرح نضال أحمد الشاويش، 24 عاماً
17. حلا نضال أحمد الشاويش، 18 عاماً
18. رامي خالد احمد أبو ريا، 33 عاماً
19. طفل/غيث رامي خالد أبو ريا، 5 أيام

ومنذ قليل، قالت هيئة الدفاع المدني في غزة، إنه هناك عدد من المفقودين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً لعائلة حجازي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقم الدفاع المدني بمحافظة رفح تعاملت مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الانقاض.

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عشرات القتـ لى والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على رفح الفلسطينية

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