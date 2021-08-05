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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيشو: بكيت بعد التتويج بالبرونزية في طوكيو .. وانتظروا ذهبية في باريس

صدى البلد

أكد محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية والمتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 أنه بكى بعد الحصول على الميدالية التاريخية.

وتوج كيشو ببرونزية منافسات وزن 67 بعد أن حقق الفوز على ارتيم سكورف بطل منتخب روسيا في مباراة دور الترضية بنتيجة ،ليفوز كيشو بسبب إحرازه للنقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو .

وتعتبر ميدالية كيشو هي الأول لمصر منذ فضية كرم جابر في أولمبياد لندن 2012 والثامنة في تاريخ المصارعة.

وقال كيشو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "دموع الفرحة مش مفرقاني بعد اول مشاركة ليا في الالعاب الاولمبية بطوكيو وحصولي علي الميدالية البرونزية بعد تعب كتير ".

وأضاف: "اولا الحمدالله دائماً وابداً علي فضلك وكرمك وتوفيقك ليا يارب ،أمي وأبويا واهلي واصحاب الفضل عليا واللي انا وصلت للمكانه دي بسبب دعواتهم ليا وتعبهم معايا كلام كتير جوايا ليكم مش هيكفي صدقوني".

وتابع: "زوجتي فاطمة الفرصة جت اني اشكرك علي كل لحظة  وقفتي جنبي فيها  وتشجعيك ليا وقريب هنفرح".

وواصل: "كابتن زوقلط انا مش عارف اقولك ايه والله بجد علي كل لحظه عديت وانت جنبي واوفيت بوعدي ليك وفرحتك زي منتي كنت عايز".

وأوضح: "دعم الدولة المصرية ليا من اهتمام وراعيه ومتابعة دائمه من وزارة الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي معالي الوزير لحظه بلحظة،  واللجنة الاولمبية المصرية الداعمه المهندس هشام حطب الداعم ليا بصفه خاصه دائما ،ودكتور عبدالاول كلام كتير مش هيوصف اللي جوايا علي كل لحظه ساعدني ووقفت جنبي فيها".

وأتم: "أشكر الجميع  وكل الناس علي دعمهم و رسايلكم اللي فرحتني وشجعتني وانتظرو  ذهبية اولمبياد باريس باذن الله".

محمد إبراهيم كيشو المصارعة الرومانية برونزية أولمبياد طوكيو طوكيو 2020 اولمبياد طوكيو فضية كرم جابر

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