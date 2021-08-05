للنساء فوق الأربعين.. 6 مكملات غذائية يجب تناولها

للنساء فوق الأربعين 6 مكملات غذائية يجب أن تتناوليها، فمع تقدمك في السن لا يعمل الجسم بكفاءة كما اعتاد، فتحتاجين أن تحصلي على أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية من وجباتك المفضلة، ولكن قد تحتاجين إلى التفكير في تناول مكملات لملء الفراغات الغذائية المحددة التي لا توجد.

وقبل البدء في أي خطة تكميلية جديدة، تأكدي من استشارة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كانت مناسبة لاحتياجاتك.

أفضل خطة مكملات غذائية وفقا لموقع eatthis:



1 - فيتامين ب المركب



نظرًا لأن الشيخوخة يمكن أن تغير وظائف أعضائنا، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامينات ب يحارب الجذور الحرة، وتعزيز الكوليسترول الجيد، وتحسين الطاقة.

2 - فيتامين ب 12



يمكن للجسم امتصاص فيتامين ب 12 الموجود بشكل طبيعي في الأطعمة، كما تقول أخصائية التغذية في نيوجيرسي تينا ماريناتشيو إنه يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا أن يفكروا في الحصول على معظم فيتامين ب 12 من الأطعمة أو المكملات الغذائية المدعمة، حيث لا يزال بإمكان الجسم، في معظم الحالات، امتصاص الفيتامين من هذه المصادر، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH).

3 - زيت سمك



تتم الإشادة بأحماض أوميجا 3 الدهنية لقدرتها على مكافحة الالتهابات، ويمكن أن تساعد في مواجهة العديد من التغييرات التي تحدث مع تقدمنا ​​في العمر، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والمشاكل الإدراكية، وآلام المفاصل.

4. فيتامين د



إلى جانب مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، فإن فيتامين (د) مهم لعمليات الجسم الأخرى أيضًا، فإن الحصول على ما يكفي يمكن أن يكون أمرًا صعبًا بدون مساعدة من المكملات الغذائية.

5 - الكالسيوم



يقول كلارك إن الكالسيوم يزداد أهمية مع تقدمنا ​​في العمر، وليس فقط لأنه يحافظ على عظامنا قوية وصحية.

6 - الكروم



إذا لاحظت تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لديك، فقد تساعدك مكملات الكروم ويلعب المعدن دورًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، مما يحسن امتصاص وتوزيع العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها.

قد يزيد أيضًا من كتلة العضلات وفقدان الدهون، ويقلل من الشهية وتناول الطعام ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

7 - البروبيوتيك



تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الحفاظ على صحة الأمعاء وحمايتها يمكن أن يؤثر على كل شيء من صحة الجهاز الهضمي إلى المناعة وإدارة الوزن والصحة العقلية والحساسية وغير ذلك.

8- ألياف سيلليوم



ألياف سيلليوم قد تساعد في خفض الكوليسترول عن طريق الالتصاق بالدهون والأحماض الصفراوية وطردها عبر الجهاز الهضمي، فهى من أهم المكملات الغذائية فوق الأربعين.