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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة دمياط تحقق مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية المختلفة

صدى البلد

حققت جامعة دمياط إنجازاً جديداً في عدد من التصنيفات العالمية للجامعات حيث أعلن تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي (WURI) لعام 2021 نتائجه أمس ، و أدرجت ثلاث جامعات مصرية فقط في هذا التصنيف ، و منها جامعة دمياط التي جاءت في المستوى (201-300) على مستوى جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي، و جاءت من أفضل 100 جامعة مبتكرة.

ويعد تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي World University with Real Impact تصنيف جديد ’يقَيم اسهامات الجامعات الحقيقية في المجتمعات، و يسلط الضوء على الأساليب الإبداعية و المبتكرة للبحث و التعليم الجامعي.

كما أصدرت مجلة تايمز للتعليم العالي المعنية بالتصنيف العالمي للجامعات إصدارها الجديد   THE: Arab University Rankings 2021  ،والذي يصنف أفضل الجامعات العربية  معتمداً على نفس المعايير العالمية مع إحداث بعض التغيرات التي تعكس مهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و جاءت جامعة دمياط في المركز 71-80  على مستوى الجامعات العربية الحكومية و الخاصة من خلال هذا التصنيف، و يعد ذلك مركزاً متقدماً نظرا لحداثة نشأة جامعة دمياط مقارنة بالتاريخ الطويل للعديد من الجامعات العربية سواء الحكومية أو الخاصة.

ويذكر  ان أحد  أهم المتطلبات للتأهل في هذا التصنيف هو أن تكون الجامعة قد نشرت على مدار الخمس سنوات الماضية ما يزيد على 500 بحث في مجلات علمية مدرجة في Clarivate Analytics ، وذلك في المجالات التي تدرسها الجامعة، و فِي هذا الصدد، يعتمد تصنيف تايمز للجامعات العربية على خمس ركائز أساسية وهي:                                                
- التعليم (و يشكل 33% ويتضمن السمعة الأكاديمية، نسبة عدد الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، دخل الجامعة بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس، نسبة الحاصلين على الدكتوراة من الجامعة).                                        
- الأبحاث العلمية  ( وتشكل 33% وتتضمن السمعة البحثية والدخل من الأبحاث بالمقارنة مع أعضاء هيئة التدريس وعدد الابحاث).
- الاستشهادات المرجعية وتمثل  20%. 
- التأثير المجتمعي ( ويمثل 6%  وتشمل الدخل من الصناعة ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع).
- العلاقات الدولية  (  وتمثل 8%بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والوافدين والبحوث المشتركة).


و جدير بالذكر أن تصنيف ويبوميتريكس العالمى قد أعلن تقدم الجامعة مئات المراكز فى إصدار يوليو ٢٠٢١ حيث جاءت فى المركز ٢٩٠٩ لتحقق تقدما لحوالى خمسة آلاف مركز فى غضون السنوات الخمس الأخيرة

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ولقد كان للاستراتيجيات التعليمية والسياسات البحثية التي تبناها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السيد محمد دعدور ، وأشرف على تنفيذها الأستاذ الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  الأثر الواضح في تأهل الجامعة للدخول في التصنيفات المختلفة، كما كان هناك دورا كبيرا لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة دكتور أمانى الدياسطى الذين بذلوا جهدا كبيراً لتبويب مميزات الجامعة و أعمال المنتسبين لها، و يعود الفضل الأكبر للباحثين بالجامعة و فرق العمل المختلفة و يأتى فى مقدمتها البوابة الإلكترونية و جميع القيادات و الإدارات المختلفة.

و تبذل الجامعة جهودا منظمة لتشجيع المنتسبين لها على النشر الدولى في مجلات الربع الأول Q1 من أجل النهوض بالبحث العلمي وتطوير مخرجاته في كافة المجالات إلى جانب توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود  في التصنيفات على كافة المستويات عربياً ودولياً، و الذى سيظهر تأثيره التراكمى الأكبر فى السنوات القليلة القادمة.

دمياط جامعات جامعة دمياط عام 2021 الطلاب

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