القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يلتقي وفدا طلابيا من كندا وصربيا

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، لقاءا مع الوفد الطلابي القادم من جمهوريتي كندا وصربيا، في إطار برنامج التبادل الطلابي الخاص بالاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل كلية الصيدلة، والدكتور محمود الأمير المشرف على مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، وبرويز سيدراجي طالب كندي، أوجنين ايفتيك طالب صيربي، وندى أحمد عزيز، ومحمد زغلول عبدالغني بالفرقة الخامسة بالكلية، ووليد محمد الطاهر، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة EPSF – سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن اللقاء استعرض مجموعة من الأنشطة البحثية المقدمة من الوفد الطلابي القادم من كندا وصربيا، بهدف تبادل الخبرات العملية والتدريبية مع طلاب الكلية، والاحتكاك بثقافات أخرى لتوسيع مداركهم الإنسانية والتعرف على باقي جنسيات العالم.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، أن البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين يتضمن زيارات لمعهد الأورام بسوهاج على مدار أسبوعين، بالإضافة إلى القيام بأنشطة بحثية داخل معامل كلية الصيدلة وقسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمود الأمير، أن اللقاء يأتي في إطار برنامج التبادل الطلابي الذي ينظمه مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة، في الفترة من 1 حتى 28 أغسطس الجاري، باستضافة عدد من الطلاب من كندا وصربيا، وتنظيم رحلة سياحية لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بمحافظات سوهاج، الإسكندرية، الأقصر وأسوان.