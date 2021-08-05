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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت . بدء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية النوعية بقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية، لتبدأ في الفترة من ٧ وحتى ١٩ أغسطس الجاري بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن اختبارات القدرات ستجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الامتحان، مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول.

وأوضحت الدكتور زينب الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن التسجيل وحجز اختبارات القدرات سيبداً يوم الخميس القادم الموافق ٥ أغسطس الجاري، إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg.

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ولفت إلى أنه على الطلاب تقديم أصل الرقم القومي ورقم الجلوس، وعدد (2) صورة شخصية فوتوغرافية ، وتسديد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الكتروني عن طريق "ATM".

وأضافت الدكتورة زينب، أن اختبارات القدرات لـقسم التربية الموسيقية ستكون كالأتي سماع 65 درجة، وتقييم الاختبار السماعي، اختبار معلومات عامة 35 درجة، أما اختبارات القدرات الخاصة بقسم التربية الفنية تشمل اختبار معلومات عامة 30 درجة، اختبار رسم 40 درجة، اختبار تصميم 30 درجة.

والجدير بالذكر أن شروط النجاح في اختبارات القدرات هو حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

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