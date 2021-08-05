"تموين سوهاج" يُحرر ٨٤ محضرا بمراكز المحافظة

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير ٨٤ جنحة تموينية جاء بيانهم كالأتي:"١١ نقص وزن - محضر عدم وجود ميزان - محضرين عدم انتظام سجلات - ١١ مواصفات - ١٧ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - ١٠ محاضر عدم إعطاء بون صرف - محضر توقف عن الإنتاج - محضرين غلق".

وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اليوم، إلى أن ذلك في مجال المخابز باجمالي ٥٧ جنحة تموينية متنوعة.

وفي مجال الأسواق:"٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار - محضر مواد غذائية مجهولة المصدر - محضر مُشاة دون ترخيص - محضر حيازة اسمدة محظورة - ٤ محاضر عدم وجود شهادة صحية - ٨ تجار تمويني - محضر مواد غذائية مُنتهية الصلاحية - محضر أوكازيون - محضر تجميع دقيق - محضرين عدم كتابة لافتة"، بإجمالي ٢٧ جنحة تموينية.

تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.