"سوهاج الجامعي" تنقذ ربة منزل من الموت عقب تناولها "حفظ الغلال" بالخطأ

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في بداية العقد الخامس من العُمر، في حالة إعياء شديدة وقئ مُستمر، وذلك لتناولها نصف قرص احفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، ما تسبب في تسممها غذائيًا، بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعوة (نجاة. م. م - ٤٣ سنه - ربة منزل - وتقيم دائرة مركز دار السلام)، مُصابة بحالة إعياء شديدة وقئ مُستمر، إدعاء تناول أقراص مجهولة.

وبسؤال زوجها (عوض الله. ا. م - ٤٦ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر تناول زوجته المذكورة نصف قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بالمنزل؛ ما أدى إلى إعياءها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.