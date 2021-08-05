ومنها فئة العشرينات.. خبيرة تقدم كريم بينكي للوقاية من التجاعيد

كريم بينكي

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على مادة تساعد على التقشير الطبيعي للبشرة، مشيرة إلى أن هناك الكثير مما يعانون من البشرة الجافة، ومنها فتيات فى العشرينات من العمر.

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يقوم بعمل وقاية جيدة للتجاعيد، حيث أنه من الممكن استخدام كريم بينكي مع حقن الفيلر للتخلص منها.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي و خبيرة التجميل، إن كريم بينكي مناسب لأصحاب البشرة الحساسة؛ خاصة وأنه يحتوي على معدن الزنك الذي يمنع التهاب البشرة، وبذلك يكون كريم بينكي مناسبا لكل أنواع البشرة بدون أي استثناء.

وتابعت خبيرة التجميل،، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كريم بينكي من الممكن استخدامه أكثر من مرة في اليوم، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية، ومرخص من قبل وزارة الصحة، ولكن لا يجب استخدامه أقل من مرتين يوميًا.

ولفتت خبيرة التجميل، إلى أن كريم بينكي سريع الامتصاص، ولهذا من الممكن وضعه، وبعد ذلك وضع الميك آب صباحًا بدون أي مشاكل، معقبة: "ممكن اعمل ترطيب بكريم بينكي، وبعد كده أضع المكيب آب".

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن صابونة بينكي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنها صابونة طبية لا تحتوي على أي مواد كميائية، وتحتوي على زيت زيتون وفيتامين e.