القوات المسلحة تستجيب لـ مصطفى بكري وتعالج طفلا.. فيديو

هذا ما عهدنا من وزارة الدفاع..

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تحدث في الحلقة الماضية عن حالة الصحية للطفل أيوب السيد أبو حجاج الذي أصيب بطلق ناري في إحدى قرى الصعيد، وأصيب الطفل بجرح تسبب في مضاعفات.

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد “،: ”ناشدت وزارة الدفاع ووزير الدفاع من أجل رعاية حالة الطفل أيوب وبمجرد الانتهاء من الحلقة تواصل مع مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وأبلغني أن وزير الدفاع وجه بعلاج الطفل”.

وتابع مصطفى بكري: "القوات المسلحة تواصلت مع أهل الطفل أيوب وتم استقبال الطفل في محطة الجيزة وتم نقله لمستشفى المعادي للقوات المسلحة ويتم متابعة حالة الطفل الصحية وتوفير رعاية كريمة للطفل".

وأكمل مصطفى بكري: “هذا ما عهدنا من وزارة الدفاع والقوات المسلحة المصرية التي تساند الشعب وتقف بجواره”.

وفي اتصال هاتفي قال السيد أبو الحجاج والد الطفل أيوب الذي استجاب له وزير الدفاع، ابني متواجد في المستشفى حاليا ومبسوطين من اهتمام القوات المسلحة بحالة ابني".