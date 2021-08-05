دفتر عزاء على الفيس بوك بدمياط للمهندس حسب الله الكفراوي

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة دمياط لوفاة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وابن محافظة دمياط وتحولت صفحات الفيس بوك والجروبات الخاصة بمحافظة دمياط الي دفتر عزاء ونعو الكفراوى بمزيد من الحزن لجهوده بمحافظة دمياط.

وعلى صعيد اخر نعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ببالغ الحزن ووفاة المهندس حسب الله الكفراوى، ابن محافظة دمياط ومحافظها الأسبق، والذى توفي عن عمر ناهز 91 عاما.

وقالت محافظ دمياط أن الفقيد كان له اسهامات وانجازات كبيرة بقطاعات مختلفة ، خلال تقلده لعدة مناصب جاء من أهمها وزير الإسكان التعمير والمجتمعات الجديدة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي و محافظًا لدمياط، كما اعربت "محافظ دمياط" عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كان قد كتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي اليوم، تدوينة على حساب منسوب له بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "توفي الي رحمة الله تعالى المهندس حسب الله الكفراوي… أوصيكم بالدعاء"، وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الأسرة حول تفاصيل الوفاة.