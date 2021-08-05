خضع لعملية جراحية بالأمعاء.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الريفي

تعرض المطرب المغربي محمد الريفي لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة، منذ ساعات.

وكانت قد أعلنت سكينة الريفي، زوجة المطرب، محمد الريفي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تعرض الريفي لأزمة صحية.

وكتبت:" خضع لعملية جراحية صعبة على مستوى الأمعاء، بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء".

وفي منشور آخر كتبت:"زوجي في غرفة العمليات"، وطلبت من الجمهور الدعاء له.

وكان قد نشر حمو بيكا صورة برفقة الفنان المغربي محمد الريفي علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام".

وعلق حمو بيكا علي الصورة قائلا:اخويا وحبيب قلبي نجم العالم محمد الريفي انتظرو أغنية قهوة سادة.