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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة معرضة للسجن عاما وغرامة مالية كبيرة بسبب إزعاج الدببة

سيدة معرضة السجن
سيدة معرضة السجن عام و غرامة مالية كبيرة بسبب إزعاج الدببة

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قامت سيدة بالإقتراب من منطقة يسكنها الدببة في إحدى المحميات الطبيعية و حاولت التقاط صورة مع الدببة. 


وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة أمريكية قد تكون معرضة للسجن لمدة عام و غرامة 10 آلاف دولار إذا تمت إدانتها أنها خالفت قواعد المحمية الطبيعية في محمية ويلستون. 

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حسب ما نشرته وسائل الإعلام، فإن السيدة إقتربت من المكان الذي تسكنه الدببة في المحمية، و حاولت الغقتراب بهاتفها تجاه دبة و أطفالها، لإلتقاط صورة سيلفي في مغامرة " مميتة" . 


كادت الدببة ان تصيب السيدة بسبب إقترابها من الدببة مسافة أكبر من المسموحة و التي أحد اهم القواعد في المحمية ، فهي بالمقام اللأول لحماية الزوار. 


أوضحت التقارير الإعلامية أن السيدة قد تواجه عقوبة صامة، إذا ثبت أنها ءاقتربت أكثر من اللازم من مسكن الدبة و أبنائها و خالفت التعليمات الموجودة في المحمية . 


جدير بالذكر أن الزوار يدخلون تلك المحمية في سيارتهم و يقفون في مناطق معينة للتصوير أو لمشاهدة الحياة البرية، و ذلك وفقا لتعليمات معينة للحفاظ على حياتهم، و يبدو أن تلك السيدة خالفت التعليمات تقريبا,.
 

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