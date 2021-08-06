سيدة معرضة للسجن عاما وغرامة مالية كبيرة بسبب إزعاج الدببة

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قامت سيدة بالإقتراب من منطقة يسكنها الدببة في إحدى المحميات الطبيعية و حاولت التقاط صورة مع الدببة.



وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة أمريكية قد تكون معرضة للسجن لمدة عام و غرامة 10 آلاف دولار إذا تمت إدانتها أنها خالفت قواعد المحمية الطبيعية في محمية ويلستون.



حسب ما نشرته وسائل الإعلام، فإن السيدة إقتربت من المكان الذي تسكنه الدببة في المحمية، و حاولت الغقتراب بهاتفها تجاه دبة و أطفالها، لإلتقاط صورة سيلفي في مغامرة " مميتة" .



كادت الدببة ان تصيب السيدة بسبب إقترابها من الدببة مسافة أكبر من المسموحة و التي أحد اهم القواعد في المحمية ، فهي بالمقام اللأول لحماية الزوار.



أوضحت التقارير الإعلامية أن السيدة قد تواجه عقوبة صامة، إذا ثبت أنها ءاقتربت أكثر من اللازم من مسكن الدبة و أبنائها و خالفت التعليمات الموجودة في المحمية .



جدير بالذكر أن الزوار يدخلون تلك المحمية في سيارتهم و يقفون في مناطق معينة للتصوير أو لمشاهدة الحياة البرية، و ذلك وفقا لتعليمات معينة للحفاظ على حياتهم، و يبدو أن تلك السيدة خالفت التعليمات تقريبا,.

