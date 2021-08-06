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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالرجال مدرب جيانا فاروق : تعرضنا للظلم في مباراة الدور قبل النهائي

جيانا فاروق
جيانا فاروق

أكد محمد عبدالرجال مدرب جيانا فاروق، أنه تعرض للظلم في مباراة الدور قبل النهائي أمام لاعبة الصين مشيرا إلى أن جيانا كانت تستحق الفوز.

وأضاف: “قدر الله وماشاء فعل وقرارات التحكيم في الترجيح كانت غريبة وغير متوقعه وجيانا الأحق بالوصول للنهائي وكل من يعلم قواعد الكاراتية يعلم ما حدث من قرارات غريبة في نهاية المباراة”. 


وأعرب عن شكره لجيانا فاروق وكل من دعمها وأن الميدالية البرونزية ميدالية غالية لكل المصريين وجيانا أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تحقق هذا الانجاز بتحقيق ميدالية في الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية.

توجت جيانا فاروق، بطلة مصر في الكاراتيه بالميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام بطلة الصين في نصف نهائي الكوميتيه سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

مشوار جيانا فاروق في طوكيو 2020

 

واحتلت جيانا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف الصربية جوفانا بركوفيتش لتواجه الصينية يين شياويان متصدرة المجموعة الأولى.

وخسرت جيانا المواجهة الأخيرة بالمجموعة أمام بطلة صربيا بينما فازت في الـ3 مباريات الأولى لتتأهل لنصف النهائي وتضمن رابع ميدالية لمصر في طوكيو وأول ميدالية للكاراتيه في تاريخ مصر الأولمبي.

وحققت جيانا الفوز على بطلة المغرب إبتسام الصاديني بنتيجة 5-0 في المباراة الثالثة وكانت قد فازت  على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية وفازت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى.

وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيا باللعبة.

جدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد ودعا منافسات الكاراتيه اليوم بعد خوض المنافسات الخاصة بهما.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

جيانا فاروق الصين الكاراتية طوكيو 2020

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