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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق على طول الحدود اللبنانية

طائرات عسكرية
طائرات عسكرية

أفاد موقع ليبانون ديبايت بأن  طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعلن أن المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة مناطق في جنوب لبنان يدعي انه أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف) حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية".

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وتابع البيان: "القيادة الأمنية الإسرائيلية تعقد مشاورات عاجلة لبحث آلية الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان".

وأكد مصدر أمني لبناني أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل انطلقت من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف في مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.

لكن التطور البارز حصل مع ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس، مع إغارة الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الدمشقية في الجنوب، ما اعتبره متابعون تطورا عسكريا استثنائيا، إذ نادرا ما استخدمت إسرائيل طلعاتها الجوية لقصف مناطق في لبنان بعد حرب عام 2006.

وتبنى "حزب الله" اللبناني الهجوم الصاروخي الذي أسفر اليوم عن إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

وذكر "حزب الله" في بيان له أن الهجوم استهدف بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، مشيرا إلى أنه جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.
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وأعلن الإعلام اللبناني تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي مؤكداً توقف القصف الإسرائيلي على "العرقوب" و "كفرشوبا" و "سدانة".

وأكدت قوات اليونيفيل أن الوضع خطير في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله لا يأبه بمستقبل اللبنانيين.

وأفاد الإعلام اللبناني أن قوة من الجيش والمخابرات تصل لتسلم راجمة الصواريخ من حاصبيا.

إسرائيل لبنان حزب الله الحدود اللبنانية طائرات استطلاع

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