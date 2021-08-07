أسما شريف منير : بابا مبيحبش الكوسة.. وهذا سبب ابتعادي عن التمثيل

استقبلت الإعلامية أسما شريف منير ، اسئلتنا بصدر رحب، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، لتكشف خلال الحوار، تفاصيل برنامجها مع والده «أنا وبنتي»، وتطرقت إلى حياتها الخاصة وعلاقتها بوالدها، وخطتها الطموحة في الفترة المُقبلة.

في بداية حوارها مع صدى البلد، قالت أسما شريف منير إنها في البداية انطلقت من خلال السوشيال ميديا، وقدمت محتوى عرفها من خلاله عدد كبير من المتابعين، مشيرة إلى ان بعد انتشارها جاءها عرض لتقديم برنامج لكنها لم توافق بسبب عدم شعورها بالراحة.

وأضافت أسما شريف منير أنها شعرت بالحزن وبكت بسبب ضياع الفرصة الأولى منها في تقديم البرامج، لافتة إلى أنه بالتزامن مع ذلك الوقت توقف برنامج لوالدها أيضًا.

وأشارت أسما شريف منير إلى أنه حينما تحدثت الشركة المنتجة مع والدها لاستئناف البرنامج مجددًا فأخبرهم بفكرة تقديم برنامج يجمع بينه وبين «أسما»، وقال لهم: «تبقى حاجة أنا وبنتي كده»، لافتة إلى أنه من هنا جاءت فكرة واسم البرنامج.

تعاملها مع والدها في البيت

قالت أسما شريف منير إن تعاملها مع والدها في البيت تشبه «ناقر ونقير» لذلك استوحوا فكرة البرنامج من علاقتها بوالدها في المنزل، وعلقت: «أنا وبابا على طول بنتناقر وأنا برج الحمل وهو برج الثور ف على طول بنتناقر».

وأضافت أسما شريف منير، أن والدها يستعين بآرائها أيضًا في حياته، مؤكدة أن والدها يفتح لها الباب دائمًا، وأن ما يحدث في برنامج أنا وبنتي يحدث في الحقيقة مفصلًا.

اتجاهها للتمثيل

وقالت أسما شريف منير إنها اتخذت من البرامج بداية لها، لأن ما قدمته على السوشيال ميديا كان أقرب للبرنامج عن التمثيل، لافتة إلى أن التفاصيل جاءت صدفة.

وحول التمثيل أكدت أسما شريف منير أنها مترددة لأنها خطوة حساسة تغير حياة الشخص للأبد، مؤكدة أنها تريد أن تكون جاهزة للتمثيل أولًا لأن والدها لا يحب الوساطة في العمل، قائلة: «بابا ما بيحبش الكوسة ويرفض مساعدتي حتى لو تجديد رخصة».

وشددت أسما شريف منير أنها تستشعر أنه عندما تتجه للتمثيل فسيقال «كوسة» مثلما تردد خلال فترة عرض البرنامج، على الرغم أن ذلك لم يحدث، مؤكدة أنها أخذت حقها من الشهرة في عدد كبير من البلدان العربية.

وشددت أسما على أنها لن تنظر للأموال حينما تبدأ في خطوة التمثيل لكنها ستدقق في محتوى العمل الذي تقدمه، مشيرة إلى إعجابها الشديد بمسلسل ليه لأ وترغب في أن تقدم عمل مثله.

الضحك بناخد عليه ثواب

قالت أسما شريف منير إن الكوميديا في الفن شئ مهم، وأن إضحاك الأخرين وإدخال السعادة والسرور عليهم مصدر للثواب،وعلقت: «الضحك بناخد عليه ثواب»، مشيرة إلى أن هناك البعض يتخلص من الإكتئاب والمشاعر السلبية بمشاهدة فيلم أو مسلسل.

وأوضحت أسما شريف منير أنها ترى أن الفن رسالة أو تعبير عن الرأي بوجهات نظر مختلفة، مؤكدة أنها تهتم جدًا بتقديم عمل فني هادف يفيد الجمهور ومن حولها.

وقالت أسما شريف منير إنها سعيدة بردود الأفعال حول برنامج أنا وبنتي، مشيرة إلى أنها وجدت ان هناك عائلات كاملة تشاهد البرنامج، وهذا ما أسعدها لأنها لا تحب أن يقتصر البرنامج على فئة أو شريحة محددة من الجمهور.

وشددت أسما شريف منير على أهمية تجميع الأسرة الواحدة حول عمل واحد، وهذا ما جعلها تستشعر نجاح البرنامج فور عرضه على الشاشة للجمهور.

علاقتها بـ السوشيا ميديا

قالت أسما شريف منير إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فهناك من يسخدمها في أغراض سلبية مثل السرقة والنصب وغيره وهناك من يستخدمها في أغراض إيجابية مثل العمل وتشغيل الآخرين.

وأكدت أسما شريف منير أن السوشيال ميديا فتحت أبواب رزق على البعض، كذلك فإنها تتناول الآراء والتعليقات الإيجابية والسلبية أيضًا، كذلك ساهم في إبراز العديد من المواهب، وغيرها من الأشياء.

وكشفت أسما شريف منير عن تفاعلها مع نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام لافتة إلى أن هناك الكثير من المتابعين الايجابيين وأنها تتعامل مع المتابعين على أنهم أصدقائها وأحبائها وتكون المعاملة بصدر رحب، لأن هذا أبرز ما يميز أصحاب برج الحمل الذي يتعامل مع المحيطين بشكل جيد إلى أن يثبت العكس.

وأضافت أسما شريف منير أن متابعيها من السيدات أكثر من الرجال لأن محتواها يلمسهن أكثر ما يجعلها تشعر بالترابط معهن، لافتة إلى أنها تتعامل بتلقائية معهن وبرز هذا في موقف لها حينما اصطحبت ابنتها للمدرسة وهي ترتدي البيجامة.

وحول المتطاولون على السوشيال ميديا، قالت أسما شريف منير أنهم قلة مقارنة بالايجابيين، مشيرة إلى أنها تتعامل مع المتحرشين والمسيئين بعمل بلوك «حظر» لهم، كما أن السوشيال ميديا اتاح خاصيات جديدة للتعامل مع المسيئين ومنع تعليقاتهم.

الظهور بدون مكياج

تحدثت أسما شريف منير عن ظهورها بدون مكياج قبل عدة أيام قائلة، إنها أحبت أن تطل بطبيعتها بعد موجة كبيرة من الفلاتر والمكياجات، وارادت أن توجه رسالة للبنات بأن الشكل الطبيعي حلو أيضا، دون اللجوء للفلاتر وغيره التي تغير من الشكل، لافتة الى أن الصورة لاقت استحسان الكثير من المتابعين لها عبر تطبيق انستجرام.

مشاركتها كممثلة

وقالت أسما شريف منير -خلال الندوة- إنها شاركت كممثلة وهي طفلة مع أبيها (النجم شريف منير) من خلال مسلسل أيام الحب والغضب ، مشيرة إلى أنها جسدت دور ابنة أبيها والنجمة بوسي ، وأن عمرها في هذا المسلسل كان يقرب من 4 سنوات.

واوضحت أسما شريف منير ، أن والدها أراد ظهورها معه في هذا المسلسل لكي يخلد ظهورها فقط، مشيرة إلى أن شقيقتها الأخرى (فريدة) ظهرت أيضًا مع والدها (شريف منير) في مسلسل قلب ميت.

وأكدت أسما شريف منير أنها لا تتسرع على احتراف الفن لأنها تريد التركيز في هذه الخطوة، مؤكدة أنها تريد أن تفعل الكثير من الأشياء، لافتة إلى أنها اتجهت للكتابة وعملت مساعد مخرج وعملت ميكب أرتست.

وقالت أسما شريف منير: «اللي يقولك صاحب بالين كداب مش حقيقة»، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى أوبرا وينفري المذيعة التي عملت في الكثير من الأشياء مثل (الكتابة والإعلام والتمثيل والرقص) وهي ناجحة جدًا.

وأضافت أسما شريف منير أنها عملت ميكب أرتست في فترة معين خلال مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها لم تستمر فيه لأنها تراه مرحلة معينة في حياتها، مشيرة إلى أنها عملت مساعد مخرج في فيلمي «حرب ايطاليا وويجا» لافتة إلى أن الذي يعمل مساعد مخرج ثم يتجه للتمثيل يكون مدرك بالعديد من الأشياء ولديه خبرة.

تعاملها مع والدها في العمل

وكشفت الإعلامية أسما شريف منير، عن مواقف لها مع والدها النجم شريف منير، خلال عملها معه كمساعد مخرج في فيلم ويجا، إذ قالت أنه كان صارم معها ولا يدخل الوساطة في العمل.

وعلقت اسما شريف منير بدعابة قائلة: «بابا مسح بيا البلاط في الفيلم ولو في حد هيهينه مش هيهينه كده»، لافتة أن والدها يحب أن يقسو عليها لأن لديه ثقة في تعلمها الكثير من الاشياء في وقت قصير، وعلقت: «قولتله على فكرة أنا مش منى زكي عشان اعرف كل ده».

واشارت اسما شريف منير ان والدها كان عصبي معها في العمل ما دفعها للبكاء بسبب الضغط، مؤكدة أنها تقدر حكمته في هذه المواقف، وعلقت: «بابا في الشغل ما بيهرجش وبيركز في كل حاجة بما في الراكورات والملابس وغيرها ويكون حافظ كلامه في المشهد وكلام زميله».

وحول تعامل والدها معها في المنزل، قالت أسما شريف منير ان والدها مزيج بين اللين والشدة في التعامل، وعلقت: «انا بحبه جدا وبنهرج ونتصاحب لكن لما يقلب ببقى زي الألف مفيهاش كلام وبكون واقفة عسكري قدامه».

نيتها في الزواج

وبسؤالها عن وجود مشروع زواج جديد، قالت أسما شريف منير إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، لاسيما وأنها منفصلة منذ فترة قليلة فقط، مضيفة: «الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر».

وأوضحت أسما شريف منير أنها لا تمانع من الزواج مرة أخرى طالما وجدت نصيبها، قائلة: «أنا صغيرة لسة وان حدث سأشارك الخبر مع الجميع لأنه ستر وده حلال ربنا».

واعربت أسما شريف منير عن أمنيتها بالتوفيق في المرة القادمة، قائلة: «مش بالمرات واتمنى التوفيق في المرة القادمة .. ويارب تكون المرة الجاية خير وعوض واتوفق فيها».

وأكدت أسما أنها لا ترتبط بأي شخص خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها تتحفظ على أي خصوصيات لا تتعلق بها، لأن كل الأمور لا تخصها وحدها، وعلقت: «دي عشرة وبيت وحرمانية ما ينفعش اتكلم في حاجة زي كده».