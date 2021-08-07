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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدشين الجمعية المصرية لمرض الكرونز والتهاب القولون التقرحي

الكرونز - ارشيفية
الكرونز - ارشيفية

 أعلن عدد من أساتذة أمراض الجهاز الهضمي، عن تدشين الجمعية المصرية لمرض الكرونز والتهاب القولون التقرحي، بهدف التوعية الصحية السليمة، ورفع كفاءة الأطباء والمهنيين العاملين مع مرضى الأمعاء الالتهابية.

 

 وقال الدكتور أسامة عبادة أستاذ الجهاز الهضمي جامعة الاسكندرية ورئيس الجمعية، إن مھمة الجمعية تتمثل فى ارشاد وتثقيف وعلاج المرضى الذین یعانون من أمراض الأمعاء الالتھابیة في مراحل مختلفة من مرضھم من خلال توفیر الرعایة الطبیة والنصائح المناسبة في الوقت المناسب، وبطریقة تتوافق مع كل مریض توفیر أحدث طرق التعلیم وتدریب والتوجیه للأطباء والمھنیین المھتمین بأمراض الأمعاء الالتھابیة.

 

وأضاف أن الجمعية مهمتها أيضًا أن تتواصل أسبوعيا ولمدة ساعتين مع أكثر من ألف طبيب متخصص في الجهاز الهضمي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد علي ضرورة استخدام الارشادات الطبية العلمية في تشخيص وعلاج مرضي امراض الامعاء الالتهابية و القولون التقرحي.

 

وقال الدكتور علي فرج أستاذ الجهاز الهضمي جامعة القاهرة نائب رئيس الجمعية، إنهم يهدفون إلى الكفاءة العلمية لدي أطباء الجهاز الهضمي، وتحسين قدراتهم علي التشخيص والعلاج لأمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وندوات علمية بصورة دورية في جميع محافظات مصر علي مدار العام.

 

 وأضاف أن الجمعية تهدف إلى إنشاء منتدى للمرضى يتم من خلاله ايصال المعلومات والصحيحة اليهم عن كيفية التعامل والتعايش مع أمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي.

 

وقالت الدكتورة مها ماهر أستاذ الجهاز الهضمى جامعة المنصورة أمين الصندوق إن الجمعية ستعمل على انشاء قاعدة بيانات تضم مرضي أمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي في مصر والوطن العربي، وذلك للاستفادة منها في اكتشاف أحدث و أنسب الطرق للتشخيص و العلاج المناسبة لمرضي مصر والوطن العربي.

 

 وأضافت أن الجمعية حاليا بصفة شهرية تناقش الحالات المستعصية لمرضي أمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي وتوفير الرأي الطبي الأحدث من خلال استشارة مجموعه من الخبراء في داخل وخارج مصر، حتي يتوفر للمرضي المصريين نفس المستوي من الخدمة الطبية التي تقدم في أفضل المراكز الطبية في أوروبا وأمريكا.

 

من جهته قال الدكتور عفيفي فهمي أستاذ الجهاز الهضمي جامعة الزقازيق سكرتير عام الجمعية، إنه تم تشكيل لجان عمل بالجمعية، منها لجنة التعليم الطبي والتدريب المهني، ولجنة للبحث العلمي، ولجنة للعلاقات العامة والاعلام تتولى الدور التوعوى.

 

ويضم مجلس إدارة الجمعية عددا من كبار أساتذة الباطنة والجهاز الهضمي والكبد منهم الدكتور أشرف أبو بكر، والدكتور بهاء عباس، أستاذا الكبد والجهاز الهضمي بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور هاني شهاب، والدكتور شريف مجاور، أستاذا الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، والدكتور خالد حمدي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد البرعي مدرس الجهاز الهضمي بجامعة الأزهر.

الكرونز القولون الأمعاء الجمعية المصرية التوعية

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