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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تعدد مزايا كريم بينكي وفوائده

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود، خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل: إن كريم بينكي يعمل على ترطيب البشرة، متابعة: جفاف البشرة هو الأساس مشاكل البشرة..بعد الجفاف بيحصل تصبغات وتجاعيد".
 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "سفرة و طبلية"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: أن كريم بينكي يعمل على إزالة التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، منوه إلى أن كريم بينكي مناسب لكافة أنواع البشرة وآمن على الجسم.

 

وأوضحت أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعطي نضارة قوية للبشرة، كما أنه يعمل على تنشيط الكولاجين، متابعة: الكريم يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو وأيضا العرقسوس.

 

وفي سياق متصل: دينا أبو السعود: كريم بينكي يحتوي على عناصر تغذي وترمم البشرة قالت  دينا أبو السعود ، استشاري جلدية، إن كريم بينكي يناسب كل أنواع البشرة، موضحة أن ردود الأفعال الإيجابية عن الكريم رائعة وتزيد مع الوقت نتيجة انتشاره بشكل كبير بين السيدات.
 

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج “سفرة وطبلية” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامينات وأحماض أمينية ومواد طبيعية تعمل على توحيد لون البشرة، كما أن الكريم يعمل على إزالة الهالات السوداء والتصبغات.
 

وأوضحت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.
 

وأضافت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.


ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لكافة أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.

وتابعت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

دينا أبو السعود كريم بينكي البشرة العرقسوس فيتامين سي اخبار التوك شو

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