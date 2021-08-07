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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دلال عبدالعزيز: عندنا ممثلين كتير شباب حلوين بنات وصبيان ومبشرين بمستقبل رائع

دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز

قالت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إنها إنها تعاني من فوبيا الطيران و المياه، معقبة "كنت بنزل البحر بعوامة الإنقاذ البرتقاني الكبيرة وبلبسها من على الشط، وشريف منير زهق مني وقال أنا جاي طول اليوم علشان أمسك دلال.. وأنا مالي أنا".

وأضافت دلال عبدالعزيز خلال استضافتها فى برنامج "انا وبنتى" عبر فضائية "اون اى"، أنها تعجب بالعديد من الفنانين الشباب: "عندنا ممثلين كتير شباب حلوين بنات وصبيان"، موضحة أن هناك الكثير من الفنانين الكويسين والمبشرين بمستقبل تمثيلي رائع. 

وكانت الفنانة الراحلة قد أشارت إلى موقف طريف جمعها مع الفنانة "ميرفت أمين"، وذلك بعدما قررت طبخ "ملوخية": "لقيت مكتوب على الكيس يتم الطهي بالطريقة المعتادة وأنا مش عارفة الطريقة المعتادة".

وقالت: "سلقت فرخة في حلة كبيرة وكيس الملوخية صغير وحطيت الملوخية بالحلة والتقلية عامت على الوش والملوخية بقت برتقاني، وسمير غانم قالي أنا اتجوزت لينا بتاعة مسرحية المتزوجون".

دلال عبدالعزيز سمير غانم ميرفت أمين برنامج انا وبنتى مستقبل الفنانة الفن

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