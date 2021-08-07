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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع الجامعة اليابانية

بالتعاون مع الجامعة اليابانية.. توقيع مذكرة تفاهم بإنشاء مركز السلام بـ الجلالة|صور

سفير مصر باليابان
سفير مصر باليابان يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما

زار السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، مدينة هيروشيما لحضور مراسم إحياء الذكرى السادسة والسبعين لضحايا القنبلة الذرية، في مراسم ترأسها رئيس وزراء اليابان، سوجا يوشيهيدي. 

وتفقد السفير المصري في اليابان ويرافقه رئيس المكتب الثقافي في طوكيو د. هاني الشيمي جامعة هيروشيما؛ وتم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية. 
 

وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع ذكر البروفيسور ميتسو اوتشي رئيس جامعة هيروشيما، أن اتفاق التعاون المُبرم بين جامعته وجامعة الجلالة حجر الأساس الذي سيتم البناء عليه لتعزيز التبادل الأكاديمي العلمي والثقافي بين الطرفين وأن مركز السلام في هيروشيما المؤسس منذ عام ١٩٧٥ سيوفر كافة أوجه التعاون ونقل الخبرات والدراسات مع مركز السلام بالجلالة. 


كما أكد السفير أيمن كامل خلال اللقاء أهمية إنشاء مركز السلام في هذا التوقيت الذي يسعي فيه العالم إلى نشر ثقافة السلام والتسامح والترويج لمفاهيم نبذ التطرف والعنف.

موضحا حرص مصر الدائم على تبني قيم السلام في سياستها الخارجية ودفع جهود التسوية السلمية للنزاعات في مختلف أنحاء العالم وترسيخ قيم نبذ التطرف والعنف

وأشار إلى أن آخر الجهود المصرية في هذا الصدد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2021 قرار تقدمت به مصر لتعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية. 


وافقت جامعة الجلالة برئاسة الدكتور أشرف حيدر على إنشاء مركز السلام بمقر الجامعة الجديد على غرار المركز الرئيسي بجامعة هيروشيما.

التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية
رئيس وزراء اليابان مصر الخارجية طوكيو مذكرة تفاهم جامعة الجلالة الجامعة اليابانية جامعة هيروشيما السفير المصري مدينة هيروشيما أيمن كامل سفير مصر في اليابان

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