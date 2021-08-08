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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيب مصري يسمم زوجته البريطانية أثناء إخراج الجن من جسدها

الطبيب المصري المتهم
الطبيب المصري المتهم

أقدم طبيب مصري على تسميم زوجته المقيمة بإنجلترا، خلال إقامته شعائر الرقية الشرعية على جسدها.

وبعد تسبب الطبيب المصري في موت زوجته، ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه، بتهمة قتل زوجته.


وكشفت التحقيقات أن طبيب تخدير مصري يدعى "حسام. م" 61 عاماً، كان يمارس شعائر خطيرة تحتى مسمى الرية الشرعية، على زوجته البريطانية "كيلي ويلسون" بمنزلهما القابع في جريمسي ببريطانيا، مما تسببت هذه الممارسات في نقل الزوجة إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة.

 

وبحسب ما نشرته شبكة الـ" بي بي سي"، مثل الطبيب المصري، أمام محكمة شيفيلد بوسط بريطانيا، وادلى باعترافه قائلاً إن زوجته كانت تعاني من فشل بالعديد من أعضائها الحيوية في الفترة الأخيرة بسبب حقنها بمواد مخدرة.

 

وعلمت  المحكمة عبر التحقيقات أن الطبيب المصري المتهم كان يعمل طبيب تخدير بدائرة الصحة البريطانية، وأخصائي في أعراض الألم المتكررة، أنه اعتقد بأن زوجته يسكنها الجن فقرر أن يعالجها بشعائر الرقية الشرعية.


واعتقد المتهم المصري بأن أرواح شريرة تمس زوجته الضحية، فعكف على تخليص زوجته من تلك الأرواح عبر دهن جلدها بالزيت.

 

فيما علمت المحكمة البريطانية أن الطبيب المصري المتهم، أجرى حوالي 250 جلسة من الرقية الشرعية على زوجته، وقام بتوثيقها على مدار 4 سنوات منذ عام 2016 حتى تاريخ وفاتها.

 

واستمعت المحكمة البريطانية، لحوالي 300 مقطع مسجل، حين كان يحقن زوجته ببعض السوائل، وكشفت مقطع اخر المتهم وهو يقيد زوجته برباط أسود دد بعض التمائم وبدا أنه يتحدث إلى جنية تدعى ماجدولينا، ويسأل زوجته إن كانت شعرت بها. 

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