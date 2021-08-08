قرار عاجل من السعودية بشأن أقارب المتوفى بـ كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن صرف مبلغ 500 ألف ريال لأقارب المتوفى بكورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو أجانب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا.

وجاء نص البيان:

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.. البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي سعوديين أو غير سعوديين، مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.



ونقلت (واس) عن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قوله إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي أهمية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأشار وزير الصحة السعودي، إلى أن القطاعات الصحية في السعودية بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية.

وأكد أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة لتعزيز لتطوير المنظومة الصحية.

