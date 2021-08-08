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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى اعتماد كنيسة الإيمان الرسولية لـ 16 أكتوير

مطرقة
مطرقة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مخلص سدرة ضد رئيس المجلس الإنجيلي العام والتى طالب فيها باعتماد كنيسة الإيمان الرسولية بقائمة المجامع الكنسية الإنجيلية المعتمدة من المجلس الإنجيلي العام، لجلسة 16 اكتوبر المقبل.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50073 لسنة 73، رئيس المجلس الإنجيلي العام.

 

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس الذي طالب فيه بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

 

واخصتم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

 

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفصلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

 

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

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