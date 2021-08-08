50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

شيعت ظهر اليوم، الأحد، جنازة الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالوفاء والأمل بحضور أسرتها وزملائها بالوسط الفني.
توافد النجوم على الجنازة
بدأ النجوم بالتوافد على مسجد المشير لحضور صلاة الجنازة، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، وشيرين، ورشوان توفيق، وماجد المصري، وهنادي مهنا، ودينا الشربيني، وهالة سرحان، وكريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد الشقنقيري.
وانهارت كل من دنيا وإيمي سمير غانم في وداع والدتهما أثناء أداء صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي، عقب وصول الجثمان من مستشفى زايد التخصصي التي مكثت فيها خلال الأيام الماضية لتلقي العلاج.
حضرت الفنانة درة برفقة زوجها هاني سعد، وحرصت على ارتداء الحجاب أثناء صلاة الجنازة ومراسم تشييع الجثمان، وبالمثل هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.
وظهر الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ويوسف الشريف وشريف رمزي وكريم فهمي في سرادق العزاء الذي أقامته أسرة الراحلة دلال عبد العزيز في المقابر لتلقي واجب العزاء من الحاضرين من محبي الفنانة ونجوم الوسط الفني وزملائها وأصدقائها.
وشهد مقر مستشفى زايد التخصصي ومسجد المشير طنطاوي إجراءات أمنية مشددة لتسيير أمور الجنازة وتشييع الجثمان وإيقاف المضايقات عن أسرة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.
وحمل الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، نعش حماتهما من سيارة تكريم الموتي لمثواها الأخير.
وحرصت عدد من الفنانات على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة دلال عبد العزيز في سرادق العزاء من بينهم الراقصة دينا، وظهرت دينا الشربيني وهي تقرأ القرآن عقب دفن جثمان الفنانة الراحلة.
الحزن يخيم على إسعاد يونس وشيرين
وحضرت صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، إسعاد يونس وشيرين وصابرين مراسم صلاة الجنازة والدفن والعزاء لوداع رفيقة الدرب وسط حالة كبيرة من الحزن.
نعش الراحلة محمولا على الأعناق
حرص محبو الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في وداعها على تكريمها والدعاء لها وحمل النعش الذي يضم جثمانها إلى مثواه الأخير، ثم تقديم واجب العزاء لحسن الرداد ورامي رضوان في السرادق.