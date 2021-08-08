50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

شيعت ظهر اليوم، الأحد، جنازة الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالوفاء والأمل بحضور أسرتها وزملائها بالوسط الفني.

رامي رضوان في سيارته قبل تشييع الجنازة

محمد الشقنقيري

إلهام شاهين والسبكي أول الحضور لصلاة الجنازة

توافد النجوم على الجنازة

بدأ النجوم بالتوافد على مسجد المشير لحضور صلاة الجنازة، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، وشيرين، ورشوان توفيق، وماجد المصري، وهنادي مهنا، ودينا الشربيني، وهالة سرحان، وكريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد الشقنقيري.

وانهارت كل من دنيا وإيمي سمير غانم في وداع والدتهما أثناء أداء صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي، عقب وصول الجثمان من مستشفى زايد التخصصي التي مكثت فيها خلال الأيام الماضية لتلقي العلاج.

هالة سرحان أمام مسجد المشير طنطاوي

رشوان توفيق ضمن الحاضرين لصلاة الجنازة

حضرت الفنانة درة برفقة زوجها هاني سعد، وحرصت على ارتداء الحجاب أثناء صلاة الجنازة ومراسم تشييع الجثمان، وبالمثل هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

نضال الشافعي وأحمد زاهر وبناته في مسجد المشير

وظهر الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ويوسف الشريف وشريف رمزي وكريم فهمي في سرادق العزاء الذي أقامته أسرة الراحلة دلال عبد العزيز في المقابر لتلقي واجب العزاء من الحاضرين من محبي الفنانة ونجوم الوسط الفني وزملائها وأصدقائها.

درة بالحجاب برفقة زوجها هاني سعد

هنادي مهنا برفقة زوجها في جنازة دلال عبد العزيز

وشهد مقر مستشفى زايد التخصصي ومسجد المشير طنطاوي إجراءات أمنية مشددة لتسيير أمور الجنازة وتشييع الجثمان وإيقاف المضايقات عن أسرة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وحمل الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، نعش حماتهما من سيارة تكريم الموتي لمثواها الأخير.

دينا الشربيني تقرأ القرآن في سرادق العزاء

الفنانة دينا في سرادق العزاء

وحرصت عدد من الفنانات على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة دلال عبد العزيز في سرادق العزاء من بينهم الراقصة دينا، وظهرت دينا الشربيني وهي تقرأ القرآن عقب دفن جثمان الفنانة الراحلة.

شريف رمزي

ماجد المصري

أحمد فهمي

حسن الرداد أمام المقابر

حمدي المرغني في سرادق العزاء

انهيار هنا الزاهد

هنا الزاهد وأحمد فهمي أمام المقابر

الحزن يخيم على إسعاد يونس وشيرين

إسعاد يونس وشيرين وصابرين

وحضرت صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، إسعاد يونس وشيرين وصابرين مراسم صلاة الجنازة والدفن والعزاء لوداع رفيقة الدرب وسط حالة كبيرة من الحزن.

يوسف الشريف وكريم فهمي ضمن صفوف المعزيين

نعش الراحلة محمولا على الأعناق

حسن الرداد ورامي رضوان

نعش دلال عبد العزيز محمولا على الأعناق

حرص محبو الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في وداعها على تكريمها والدعاء لها وحمل النعش الذي يضم جثمانها إلى مثواه الأخير، ثم تقديم واجب العزاء لحسن الرداد ورامي رضوان في السرادق.